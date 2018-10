Acidente com camião na Segunda Circular, em Lisboa, provocou dois feridos

O acidente que hoje envolveu um camião e cinco viaturas e obrigou ao corte total de trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, provocou dois feridos, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com o INEM, um dos feridos (uma senhora com 65 anos) foi considerado ligeiro e foi transportado para o Hospital de Santa Maria. O outro ferido, uma senhora com 62 anos, como precisava de cuidados adicionais foi transportada para o hospital de S. José.

O acidente, que envolveu um camião e cinco outras viaturas e ocorreu pelas 07h22 no sentido Norte/Sul (Aeroporto/Benfica), obrigou ao corte do trânsito na Segunda Circular.

No local estiveram três ambulâncias do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria e uma ambulância de suporte imediato de vida de Lisboa.

Segundo a PSP, além deste acidente, ocorreu um outro também na Segunda Circular, junto ao terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado.