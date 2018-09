Acidente aparatoso em Câmara de Lobos

Um automóvel com cinco ocupantes despistou-se esta madrugada e saiu de estrada em Câmara de Lobos, um pouco abaixo da Escola do 1.ºCiclo. A estrada tem um desnível acentuado e por pouco o carro não caiu para o patamar inferior. Pelo menos quatro dos ocupantes tiveram de ser assistidos no hospital, tendo o quinto deixado o local antes da chegada das equipas de socorro. O condutor foi um dos que precisaram de assistência, ficou encarcerado.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos faltavam dois minutos para a uma hora da manhã. Para o local seguiram oito viaturas e 14 operacionais, tendo estado presentes na operação de socorro também os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Cruz Vermelha Portuguesa, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Polícia de Segurança Pública.

As vítimas, de acordo com as informações para já disponíveis, eram jovens, mulheres e homens.

Os trabalhos foram concluídos pelas 3h30 da madrugada.

Outro despiste

Já na noite de ontem, pelas 21h50 os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados para prestar socorro a um homem que se despistou. O condutor da motorizada embateu contra uma viatura na zona da Cidade Nova, junto à repartição de Finanças. O jovem estava consciente e com escoriações em todo o corpo. Foi imobilizado e enviado para o Serviço de Urgência.