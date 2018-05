Acabou no hospital homem encontrado prostrado na via pública

O homem que ao final da noite de sábado foi encontrado prostrado na via pública, na Avenida as Madalenas, em Santo António, acabou por dar entrada no serviço de urgências do hospital. O pedido de ajuda soou no quartel do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal pouco depois das 23h30, indicando que estava um individuo estendido naquela estrada, defronte ao estaleiro da Vialitoral. Chegados ao local, os bombeiros constaram que a vítima, um homem de 50 anos, apesar de estar consciente, precisava de assistência médica. Foi por isso transportado para o hospital para ser observado.