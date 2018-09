57 quilos de lapas apreendidos pela Polícia Marítima no Caniçal

A Polícia Marítima apreendeu, no porto do Caniçal, 57 quilos de lapas “provenientes de uma embarcação de recreio, no âmbito de uma acção de policiamento direccionada aos praticantes de pesca lúdica com este tipo de embarcações”. A apreensão ocorreu no passado dia 12 de Setembro e foi agora divulgada.

Segundo informações da Autoridade Marítima Nacional, quando os tripulantes se aperceberam da presença das autoridades, acabaram por atirar cerca de 45 quilos de lapas para o mar.

“A Polícia Marítima, utilizando dois elementos do Grupo de Mergulho Forense, efectuou o mergulho no local e recuperou os sacos contendo o os bivalves proveniente da pesca”, explica.

Assim, após a apreensão, “foram aplicadas as devidas medidas cautelares e precavidos os meios de prova, tendo as lapas sido vendidas em lota com o valor a reverter para o Estado”.

A infracção do excesso de pescado corresponde a coimas que podem variar entre 100€ e os 2000€.