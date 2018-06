White House Pub: a qualidade e bom serviço distinguem-nos!

O White House Pub & Restaurant Grill tem já uma longa história. Tudo começou precisamente em 1993, quando Bernardino Abreu decidiu concretizar o sonho de ‘trazer’ para o Funchal um espaço semelhante aos pubs que o tinham fascinado na bonita cidade de Londres, com todo aquele conceito que conhecemos, quer em termos de espaço, decoração e, obviamente, oferta diversificada de bebidas, nomeadamente de cervejas.

Situado numa zona privilegiada do Funchal, na Rua da Casa Branca, este espaço foi, aos poucos, ganhando nome. Este foi precisamente um dos primeiros pubs com estilo britânico na Madeira. Abriram com um conceito internacional e também regional, conquistando tanto madeirenses como turistas pelo seu ambiente acolhedor, música seleccionada e um staff atencioso e profissional.

Para os proprietários, Bernardino de Abreu e Bernardo Abreu, o filho, “a principal preocupação sempre foi a qualidade e o bom serviço”, algo que realmente os distingue. Aqui, o cliente é sempre um amigo.

Com inúmeras referências em termos de cervejas, wiskys, cidras, entre outras bebidas, no White House Pub também pode saborear uma saborosa refeição e fabulosos snacks, como pregos, hambúrgueres, tostas, entre outras ofertas, tal como os seus elogiados picados.

Apesar de estar situado numa zona turística, o White House Pub é um espaço para todos. Para ter uma ideia, um café custa 0,75€ e cervejas brancas de garrafa das marcas Heineken, Carlsberg e Super Bock (mini) ou pressão (imperial) têm o custo de 1€.

Com bom ambiente e boa música, o White House Pub é um espaço acolhedor. Já agora, durante o Mundial de futebol, de 14 de Junho a 15 de Julho, poderá ver os vários jogos dos diferentes grupos, visto que este espaço oferece vários ecrãs de TV e diferentes canais nacionais e estrangeiros, como a Sky Sports.

Abertos de terça a domingo das 9h às 04h (encerrado às segundas-feiras), o White House espera a sua visita.

White House, sempre a pensar no melhor para todos os nossos clientes!

Contactos:

White House Pub & Restaurant Grill

Rua da Casa Branca, 62 A, Funchal

291 761 450

Facebook

* Seja responsável, beba com moderação.