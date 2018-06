Visual de Georgina levanta rumores de nova gravidez

A saia e o top justos que Georgina Rodríguez utilizou para assistir recentemente a um desfile de moda em Canárias ajudaram a levantar suspeitas de uma nova gravidez, escreve o Jornal de Notícias. “Estará a namorada de Cristiano Ronaldo à espera do quinto filho do melhor do mundo?”.

Duas semanas depois de a silhueta de Georgina ter levantado as primeiras suspeitas de uma gravidez, as redes sociais voltam a estar ao rubro com a possibilidade de a namorada de Cristiano Ronaldo esperar um bebé.

Recorde-se que Georgina deu à luz Alana Martina, que se juntou aos três filhos mais velhos de Ronaldo: Cristiano Ronaldo Júnior, que celebrou oito anos no passado fim de semana, e os gémeos Eva e Mateo, que completaram um ano no dia 5.