Victória Restaurante: qualidade e requinte num só espaço!

Um restaurante pequeno, acolhedor e que conquista o público pela qualidade e pelo serviço cuidado e atento, é como se pode caracterizar o Victória Restaurante, situado na Avenida do Infante, em frente ao Pestana Casino Park. A proprietária, Fátima Azevedo, mais conhecida como Betty, ‘faz a casa’, por ser uma figura conhecida do meio da restauração, graças ao sucesso de projectos anteriores, como foram os casos da Pizzaria Tortellini e do Restaurante Borda d’Água, ambos na Ribeira Brava.

Após estes dois grandes projectos e a passagem por um negócio noutro ramo, relacionado com o calçado, Fátima Azevedo regressou há quatro anos ao sector que conhece de ‘olhos fechados’, o da restauração, com este restaurante, pequeno em tamanho, mas grande em qualidade e nos pormenores que o tornam mimoso e acolhedor.

Este restaurante começou por ser um espaço de petiscos, com tábuas de queijos e enchidos, vinho a copo, brunch e sobremesas caseiras, mas, com o tempo, tanto turistas como madeirenses começaram a pedir a Betty que confeccionasse os pratos com que ficou conhecida no espaço anterior, o Borda d’Água, à base de peixe fresco e não só. “As pessoas chegavam ao pé de mim, incluindo estrangeiros, reconheciam-me e pediam que servisse aqui algumas especialidades que existiam lá”, recorda, salientando a satisfação por ver reconhecido o seu trabalho.

No Victória Restaurante deixe-se deliciar por sabores regionais ou por um fantástico peixe sempre fresco (não usam peixe refrigerado) com batata frita caseira, um arroz de peixe com gambas, um filete de espada com arroz de lapas ou de marisco – especialidades que fazem as delícias dos clientes, principalmente dos madeirenses – ou por um filete de vaca Victória, servido com molho em vinho tinto, um prato com imensa saída neste restaurante.

Este espaço tem sempre uma sugestão diária à hora do almoço. Por exemplo, o que acha de um bife de atum com milho quente?

Contactos:

Victória Restaurante

Telf: 291 221 710

