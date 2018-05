Há cerca de 30 anos, no espaço onde hoje está a Poncha de São Vicente existia uma das melhores discotecas da Madeira, a Disco Turbo, que atraía pessoas de todos os cantos da ilha!

Se é desse tempo, venha ouvir as músicas da época no dia 15 de Junho, a partir das 22 horas. Os DJ’s Raffz e Hugo Basílio prometem muita animação, com muita música da época! Recorde esses bons tempos e volte a passá-los connosco! Será pura festa até às 4 horas da manhã, como acontece todos os dias.

Esperamos por si!

