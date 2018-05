Venha degustar um ‘Menu d’ Selecção’!

Menu d’ Selecção’ é o evento que o DIÁRIO e a FN Hotelaria trazem à Região e que consiste numa irresistível experiência gastronómica! Este almoço decorrerá na Quinta do Terreiro da Luta no dia 26 de Maio (sábado), a partir das 13 horas, e juntará vários elementos ligados à alta cozinha do nosso país. No total serão dez chefs convidados e quatro pratos que poderá degustar.

Esta confraternização está limitada a um número máximo de 200 pessoas que queiram degustar uma ‘explosão’ de sabores preparada pelas mãos dos melhores cozinheiros portugueses. Os principais chefs desta iniciativa serão António Bóia e Paulo Pinto, que terão como ‘companhia’ na cozinha Carlos Madeira, Celso Padeiro, Emanuel Brás, João Cunha, João Vasco, Luís Gaspar, Pedro Monteiro e Tiago Gomes.

Em relação ao menu, delicie-se, antecipadamente, com a descrição: a entrada será um escabeche de gaiado em bolo do caco e camarão, em crosta de batata crocante com guacamole e gaspacho. Haverá ainda um prato de peixe e outro de carne, a que acresce uma sobremesa de fazer crescer água na boca.

Quanto ao prato de peixe, será servido um lombo de lavagante em caldo de citronela com legumes exóticos. O prato de carne consistirá num tornedó de novilho com morilles e foie gras, a que se junta o sabor ímpar da empada de rabo de boi com um travo a Vinho Madeira. O momento mais doce estará guardado para o fim, com o bolo de banana, nougat de amendoim salgado e gelado de especiarias.

Toda a refeição será harmonizada com a selecção criteriosa dos vinhos do sommelier Américo Pereira, da Enomania, uma das empresas de vinhos que se destaca no panorama regional e da qual o madeirense é sócio-gerente.

Como tudo foi pensado ao pormenor, este evento será acompanhado de boa música. João Alves, cantor, compositor e pianista madeirense junta um quarteto para levar até si géneros sonoros que vão desde o clássico, jazz ou bossa nova, passando inclusivamente pelo pop. Dentro do repertório vão estar incluídos temas de musicais, bem como alguns dos maiores êxitos mundiais de Frank Sinatra, Elton John, Bee Gees, ABBA, Eric Clapton, Elvis Presley, Beatles, The Beach Boys e ainda a interpretação de temas originais.

Se é apreciador de grandes experiências gastronómicas, não perca este evento. Adquira já o seu bilhete aqui.