Venha cantar os parabéns ao Reguilha Bar!

O Reguilha Bar está de parabéns! Hoje, dia 8 de Junho, o nosso espaço celebra o 2º aniversário! Tem sido um trajecto feliz, de muito trabalho, mas gratificante graças à preferência de todos os que nos visitam... o nosso muito obrigado!

Já sabe, hoje, a partir das 21 horas, está convidado para a nossa festa de arromba! Não perca a actuação de Nuno Norte, vencedor da 1ª edição do programa Ídolos, bem como a actuação de um convidado surpresa... este aniversário promete!

Nuno Norte, cantor e músico português, conhecido pela sua voz rouca, destacou-se por ter vencido a primeira temporada do concurso Ídolos, que decorreu nos anos 2003 e 2004. Em 2006 tornou-se vocalista da Filarmónica Gil, grupo formado por João Gil e Rui Costa, ex-Silence 4. Em 2008 iniciou um projecto com o nome Teen Spirits, uma banda de tributo aos Nirvana, e em 2009 chegou a participar no Festival da Canção.

Entretanto, temos mais novidades: o Reguilha Bar tem agora, todos os dias da semana, happy hours e noites temáticas! Vai haver Noite da Poncha, Noite do Dentinho, Noite do Vinho... a não perder!

Entretanto, para celebrar os Santos Populares em grande, marque na sua agenda: na sexta-feira, 22 de Junho, o Reguilha Bar vai proporcionar uma Ceia de São João, onde se juntarão Karaoke e muita música popular... e tudo por 5€ por pessoa!

Como sempre, o seu spot de eleição aguarda a sua visita. Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 16h às 2h da manhã

Facebook