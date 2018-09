Uma poncha e uns amendoins... combinação perfeita!

Seja uma Poncha à Pescador, regional, de maracujá ou de tangerina, nada combina melhor do que uns amendoins perfeitamente torrados! E esta combinação ganha ainda mais sentido quando estamos na Taberna da Poncha, pois claro!

Com o calor ainda por cá, a fazer lembrar que o Verão veio tarde e que, por isso, partirá também mais para a frente, nada melhor do que uma paragem na Taberna da Poncha. Com o calor a dar sinal, sabe bem uma bebida refrescante, por isso visite-nos e delicie-se com uma poncha de maracujá ou de tangerina, embora as outras não possam ser esquecidas, já que cada um tem o seu gosto! Depois apodere-se dos afamados e saborosos amendoins, sente-se, descontraia e aprecie a paisagem!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

