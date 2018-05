Um Verão em grande no Reguilha Bar!

Como já sabe, o 2º aniversário do Reguilha Bar está quase aí e será, certamente, uma festa de arromba para começar o mês de Junho em grande! No dia 8 de Junho, a partir das 22 horas, não perca a actuação de Nuno Norte, vencedor da 1ª edição do programa Ídolos! Nessa mesma noite, haverá ainda a actuação de um convidado surpresa... fique atento!

Antes, no dia 2 de Junho, não perca mais uma noite de Karaoke, momentos sempre divertidos para quem gosta de afinar a voz. E, mais uma grande novidade: o Reguilha Bar vai passar a ter, todos os dias da semana, happy hours e noites temáticas (ver foto)! Vai haver Noite da Poncha, Noite do Dentinho, Noite do Vinho... a não perder!

Entretanto, para celebrar os Santos Populares em grande, marque na sua agenda: na sexta-feira, 22 de Junho, o Reguilha Bar vai proporcionar uma Ceia de São João, onde se juntarão Karaoke e muita música popular... e tudo por 5€ por pessoa!

Como sempre, o seu spot de eleição gosta de surpreendê-lo aguarda a sua visita. Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 16h às 2h da manhã

