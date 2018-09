Um dos 10 melhores vinhos do mundo está no TERROIR Portugal!

O vinho tinto Principal Grande Reserva 2009, produzido nas Colinas de São Lourenço, em São Lourenço do Bairro (Anadia), foi considerado um dos 10 melhores vinhos tintos do mundo pela prestigiada revista italiana Spirito di Vino.

Luca Gardini, campeão do mundo de Sommeliers em 2010, considerou este vinho um “tinto surpreendente” que, no nariz, remete para os mais prestigiados vinhos da Toscana e, na boca, para os melhores vinhos de Bordéus.

Sabia que pode provar este premiado vinho no TERROIR Portugal?

Esta semana, na compra de qualquer vinho da gama Principal (branco, tinto ou rosé), beneficie de 10% desconto sobre o preço de prateleira e na compra de qualquer vinho da gama Principal ou Colinas de São Lourenço, oferecemos uma garrafa de São Lourenço branco para levar para casa.

Como sempre, aguardamos a sua visita!

