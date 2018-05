Um ‘dentinho’ diferente todos os dias!

Na Poncha de São Vicente gostamos de receber, mas receber bem, por isso, à boa maneira madeirense, todas as nossas bebidas com teor alcoólico são servidas aos nossos clientes acompanhadas do tradicional amendoim, mas também de um ‘dentinho’, que é diferente todos os dias!

Como bom madeirense, sabemos que esta dica vai prender a sua atenção, por isso, se ainda não nos visitou, já está mais do que na altura de vir à costa Norte experimentar as nossas deliciosas bebidas, todas feitas na hora, independentemente da quantidade, e também os nossos ‘dentinhos’ variados. Se já nos conhece, temos a certeza que que já repetiu a experiência várias vezes...

Visite-nos, estamos à sua espera todos os dias! E não se esqueça que servimos snacks até às 3h30! Até já!

* Seja responsável, beba com moderação.