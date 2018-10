Troque o seu carro por um híbrido!

Está a pensar trocar de carro? Se sim, pense então num híbrido Toyota!

Depois de, em 2017, ter registado mais de 25 mil consultas de proprietários que queriam mudar do seu carro usado a diesel ou gasolina por um modelo eletrificado Toyota, mais eficiente e amigo do ambiente, a Toyota volta a promover esta campanha de troca por híbridos com condições especiais de retoma até 30 de Novembro.

Para mais informações, visite a Mendes Gomes & Cª Lda e venha conhecer os oito modelos híbridos Toyota, no Caminho do Poço Barral, nº40, Funchal.

Tel: 291200080/82 Telm. 918829764

E-mail: toyota@mgl.pt