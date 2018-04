Top 20: Encontra na FNAC os vinis que não podem faltar à tua colecção

- The Dark Side Of The Moon (remastered), Pink Floyd

O nome fala por si, Pink Floyd é um vinil obrigatório para qualquer amante de música. São um dos grupos de rock mais influentes da história e este álbum é considerado uma das maiores obras primas da banda.

- The Times They Are A Changin’, Bob Dylan

Por alguma razão este Senhor foi o vencedor do Nobel da Literatura em 2016, quem o conhece sabes como as suas músicas são qualquer coisa de outro mundo e este álbum é mesmo aquele que tens de ter na tua colecção.

- Concerto For Group And Orchestra, Deep Purple

Gravado em Setembro de 1969 no Royal Albert Hall, em Londres, este álbum foi o encontro de dois mundos completamente diferentes, o rock dos Deep Purple e a música clássica interpretada pela The Royal Philharmonic Orchestra. Este álbum triplo é a primeira edição de todo o espectáculo em vinil.

- Eagles, Eagles

É uma das bandas norte-americana de rock com mais sucesso, com milhões de álbuns vendidos mundialmente. Este vinil surge no seguimento do set “Eagles – The Studio Albums 1972-1979”, onde cada um dos seis álbuns foi agora editado individualmente.

- The Gospel Soul, Aretha Franklin

Este álbum é uma reedição do álbum de estreia da cantora, uma das vozes mais icónicas do gospel, originalmente lançado em 1956, quando Aretha tinha apenas 14 anos.

- The Polydor Singles 1975 – 2015, The Who

Esta é uma edição limitada, feita para celebrar o 50º aniversário dos The Who, com 15 singles em vinil de 7”. Cada um dos vinis é uma réplica da imagem gráfica dos originais, inclui temas icónicos como: “Squeeze Box”, “Who Are You”, “You Better You Bet”, “Eminence Front”...

- In The Court, King Crimson

Um álbum imperdível da banda inglesa de rock progressivo, formada pelo guitarrista Robert Fripp e pelo baterista Michael Giles. Recebe influências de jazz, música erudita, new wave, heavy metal e folk.

- My Baby Just Cares For Me, Nina Simone

Editado pela primeira vez quando a cantora tinha apenas 25 anos, as suas músicas fizeram um enorme sucesso o que elevou a sua carreira até ao estrelato. Este álbum inclui sucessos como “Love Me Or Leave Me”, “My Baby Just Cares For Me”, “He Needs Me”.

- Brothers in Arms, Dire Straits

Dire Straits alcançou logo o sucesso mundial quando o seu primeiro álbum ganhou um disco de platina. Este é o quinto álbum da banda britânica de rock, editado pela primeira vez em 1985. Inclui temas como: ‘So Far Away’, ‘Money for Nothing’, ‘Brothers in Arms’, ‘Walk of Life’ e ‘Your Latest Trick’.

- Legacy (The Very Best Of David Bowie) - Limited Edition (Exclusivo Fnac), David Bowie

Uma edição limitada que reúne os melhores singles de Bowie, desde o seu primeiro sucesso “Space Oddity”, até aos singles do seu último álbum, como “I Can’t Give Everything Away”. Ken Scott, o produtor original de David ‘Life On Mars?’, criou uma nova mistura da música, muito de acordo com a maneira como Bowie a interpretou ao vivo durante a sua carreira.

- London Calling, The Clash

London Calling é preciso dizer mais?

- Queen (Limited Edition) - Black Vinyl, Queen

Freddie Mercury, apenas um nome. Nem é preciso dizer mais nada, para perceberes que este álbum deve mesmo estar na tua selecção de vinis.

- The Velvet Underground (Picture Disc), The Velvet Underground

Porque já todos temos saudades da voz inconfundível e os acordes de guitarra do Lou Reed.

- Radio-Activity (International Version Remastered), Kraftwerk

Os pais do techno e do electro merecem um lugar na discoteca de qualquer amante de música universal.

- Their Satanic Majesties Request (50th Anniversary Special Edition), The Rolling Stones

Esta edição foi lançada em comemoração do 50º aniversário do álbum dos Rolling Stones “Their Satanic Majesties Request”, uma edição limitada do disco em duplo vinil e Super Audio CD, com versões stereo e mono de cada canção do álbum. Inclui a capa lenticular original em 3D, que mostra a banda no seu pico psicadélico.

- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (50th Anniversary Edition), The Beatles

Uma materialização da comemoração dos 50 anos do álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, uma obra-prima inovadora que se tornou o álbum mais aclamado da música popular. Inclui: maquetes das primeiras gravações de estúdio, incluindo 34 nunca editadas até hoje.

- Master of Puppets - Remastered, Metallica

Este é o terceiro álbum de estúdio da banda norte-americana de heavy metal, pioneira do trash metal. Foi lançado em 1986 e vendeu na época 6 milhões de cópias, volta a ser editado no seu 30º aniversário, com remasterização feita por Howie Weinberg, em Los Angeles.

- Blue Train (Limited-Edition), John Coltrane

Este álbum insere-se no estilo jazz hard bop, foi composto integralmente por Jogn Coltrane, à excessão da música “I’m Old Fashioned”. “Blue Train” foi o prenúncio do LP, de 1960, “Giant Steps”, que viria a mudar a base melódica e harmónica do jazz.

- Kind of Blue (Edição Fnac), Miles Davis

Um dos álbuns com maior sucesso do músico, este é mesmo daqueles que precisas de ter na tua estante. Um vinil que reúne estrelas como: Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb.

- My Funny Valentine, Chet Baker

Chet Baker é uma das figuras mais populares da história do Jazz, ganhou sucesso como membro dos Gerry Mulligan, mas cedo se lançou em nome próprio. Este álbum inclui o sucesso “My Funny Valentine”, que se tornou uma das músicas que marcou a carreira de Baker.