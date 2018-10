Temos novos e inovadores tratamentos para o cuidado do rosto. Venha descobri-los!

Sempre atento às inovações e mudanças no mercado da Medicina Estética, o Luísa Correia – Centro de Estética Avançada possui tratamentos inovadores e extremamente eficazes no tratamento de rugas, de falta de luminosidade no rosto, bolsas e olheiras, pele sensível, estrias, cicatrizes, celulite, gordura localizada, entre outros. Se algum destes problemas a atormenta, consulte-nos! Estes novos tratamentos faciais e corporais são indolores, não invasivos e sem efeitos secundários, com resultados espectaculares, eficazes, duradouros, demonstrados cientificamente e visíveis a partir da primeira sessão.

Nas nossas mãos estará entre profissionais com resultados comprovados!

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Rua da Queimada de Cima n° 28,1°, sala F

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/