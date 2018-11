Tatuagens e barbearia: dois em um na Oscar Tattoo Arts!

Já sabia que a Oscar Tattoo Arts cresceu e, por isso, mudou para um espaço maior e que agora congrega também serviço de barbearia? Pois é, desde Setembro já é possível juntar o útil ao agradável, ou seja, fazer a tatuagem que tanto deseja e aquele corte de cabelo que há tanto tempo tem planeado!

O novo espaço, situado no Entreposto da Cancela, loja 1, é mais amplo e mais agradável para os clientes. Para além da área dedicada às tatuagens, que está literalmente nas mãos de Óscar Gonçalves, há também uma área reservada para barbearia, onde pode fazer um upgrade no seu look!

O espaço mudou, mas o profissionalismo mantém-se o mesmo, por isso, se quer fazer uma tatuagem com qualidade e segurança e se procura alguém de confiança, com provas dadas no mercado, visite o novo espaço de Óscar Gonçalves, onde agora também pode agendar um corte de cabelo à maneira! Visite-nos!

Contactos:

Entreposto da Cancela, loja 1

926 026 277

Horário: das 10h30 às 19 horas

Facebook