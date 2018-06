Tatuagens coloridas ou nem por isso?

Anda na dúvida se faz uma tatuagem a cor ou não? Esta é uma dúvida que muitas vezes se coloca, embora tudo dependa do seu gosto e haja algumas situações em que a decisão quase se torna um padrão.

Por exemplo, normalmente as pessoas com pele clara optam por tatuagens com cores muito mais vivas porque a cor ganha um outro realce nas peles mais brancas. Por conseguinte, as pessoas com um tom de pele mais escuro ficam mais balançadas para a tatuagens com tons mais fortes, tribais ou com desenhos sombreados em preto, pois a pele escura acaba por ‘ofuscar’ a nitidez de desenhos mais suaves.

Porém, para qualquer decisão, converse com o seu tatuador e saiba escolher o desenho certo para o seu tipo de pele. Acredite, a escolha certa faz toda a diferença!

Já agora, opte por fazer a sua tatuagem antes dos tempos mais quentes. Esta é uma forma de cicatrizar a sua tatuagem longe de factores prejudiciais, como, por exemplo, a exposição ao sol e o contacto com água salgada ou cloro das piscinas.

Os dias de sol e calor andam tímidos, por isso não perca tempo e visite-nos. Esperamos por si!

