Taberna da Poncha, o ponto de paragem na Serra d’Água!

Com uma história que conta com mais de 60 anos, a Taberna da Poncha, fruto de uma herança familiar com décadas de história e tradição, é hoje um espaço agradável, de convívio e ambiente familiar, que continua a ser ponto de paragem na Serra d’ Água por causa da sua famosa e deliciosa poncha, bem como dos característicos amendoins, sem esquecer a belíssima paisagem do vale da Serra d’Água, imponente, com as montanhas e verdes das encostas. E quem não conhece este espaço, tão característico por estar ‘decorado’, no seu interior, com milhares de contactos de empresas?

Actualmente, a Taberna da Poncha é visitada não só por habitantes do Norte, mas de todas as partes da ilha, não esquecendo os turistas que, na subida ou na descida, já nos visitam como ponto de referência cultural e histórica da nossa freguesia.

E que tal fazer-nos uma visita? Aguardamos por si!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.