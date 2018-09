Sushi Live, dia 24, no Reguilha Bar!

O Reguilha Bar apresenta, na próxima segunda-feira, um evento de deixar água na boca para quem é fã de sushi... sim, no dia 24, a partir das 20 horas, venha assistir ao Sushi Live, uma estreia no nosso espaço e onde todo o sushi será confeccionado ao vivo para os clientes! Se esta estreia for de arromba, será uma noite para ficar e repetir-se no nosso já recheado calendário de eventos... não perca!

Entretanto recordamos que amanhã, sábado, dia 22 de Setembro, decorrerá a Noite Branca. Venha despedir-se oficialmente do Verão e, se vier vestido de branco, nós oferecemos um shot!

Lembramos ainda que hoje, dia 21, o Karaoke está de regresso ao Reguilha Bar! Afine a voz e venha mostrar os seus dotes musicais!

Entretanto, enquanto os dias quentes não vão embora, passe por cá e prove a nossa grande novidade que está a fazer muito furor: a poncha de melancia! Não se esqueça ainda que tem ao seu dispor deliciosos petiscos nos vários dias da semana, como os deliciosos chicharros fritos às terças-feiras, as asinhas de frango às quartas-feiras e o entrecosto às quintas-feiras!

Aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook