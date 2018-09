Somos a empresa parceira da Michelin na Madeira. Visite-nos!

No que diz respeito a uma viatura, todos os pormenores têm de ser tidos em conta em matéria de segurança e um aspecto muito importante tem a ver com os pneus com que ‘calça’ o seu automóvel.

Nós, Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) & Filhos, Lda, comercializamos várias marcas de qualidade altamente reconhecida (Continental, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Firestone, entre outras) e somos a empresa parceira da marca Michelin na Madeira. Por tudo isto, ao visitar um espaço nosso, terá a garantia de que a sua segurança está em primeiro lugar!

A manutenção adequada dos pneus é um factor de grande importância para a segurança de qualquer veículo automóvel, o que exige atenção redobrada, entre outros aspectos, à pressão correcta, rotação e alinhamento da direcção. Assim, o desgaste uniforme e regular dos pneus em ambos os eixos do veículo contribui para a segurança na estrada, permitindo ao condutor um melhor controlo do veículo. Por isso, torna-se aconselhável, a troca dos pneus de frente para trás, e vice-versa, a cada 10 000 km.

Outro cuidado elementar a ter em conta é verificar a profundidade do piso, pelo menos, uma vez por mês: caso a profundidade do piso seja inferior a 1,6 mm – mínimo legal – deve substituir o pneu de imediato. O ideal é a substituição dos pneus quando a profundidade for de 3 mm. Com pneus em bom estado, a direcção do veículo responde, adequadamente, o esforço para efectuar manobras é menor e, em termos ambientais, é um dado adquirido a redução de emissões de CO2 e de combustível.

