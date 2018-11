Semana em cheio, na entrada do mês de Novembro, no The Small House

Parece que foi ontem que terminámos a época balnear e já estamos a pouco mais de mês e meio do Natal. No entanto, as temperaturas mantêm-se amenas, o que tem sido propício a alguns dos nossos eventos, sempre com casa cheia.

Em primeiro lugar, tivemos mais uma edição do Oktoberfest – The Small House. Este evento trouxe, uma vez mais, ao Centro Histórico da Ponta do Sol, um pouco do que é a mais famosa celebração do mundo da cerveja, em todo o mundo, o Oktoberfest, na Alemanha. Muitos foram os visitantes que esperavam por este nosso evento e ficaram deliciados com a possibilidade de poderem arrecadar mais alguns itens alusivos ao tema. Falamos das famosas perucas, t-shirts, chapéus ou ainda canecas. Este evento é já obrigatório, no nosso espaço, como casa dedicada às cervejas. A adesão foi grande, sendo que as noites estavam amenas e convidativas, proporcionando bons momentos.

Mas a semana não ficou por aqui, sendo que, a meio, tivemos o Halloween. Foi mais uma das noites em que as pessoas compareceram no nosso espaço, em busca de momentos de animação e tiveram-no.

Nesta mesma altura tivemos a confirmação de uma surpresa, que temos para breve, relativamente à Cerveja da Casa.

Findado o mês de Outubro, entramos em Novembro, o mês do MADEIRADiG, na Ponta do Sol, e começando a preparar já a época natalícia, sendo que também temos algumas novidades referentes à quadra, que serão apresentadas brevemente.

Para terminar, e sem o/a querer deixar sem motivos para visitar esta fantástica terra, deixamos o convite para o 2º concerto da 6ª temporada ‘Música Nas Capelas’, que ocorrerá na Capela de São Sebastião (junto aos CTT), hoje, a partir das 20h30, com o espectáculo ‘Da Madeira ao Havai, uma viagem musical!’

Não lhe faltam motivos para visitar-nos, por isso esperamos por si.

