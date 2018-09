Semana de muita animação com o The Small House

Estamos na recta final do mês de Setembro, já entrámos no Outono, apesar de o tempo ainda estar convidativo, mas nem por isso temos tido uma semana menos ocupada.

Os nossos visitantes têm estado em constante contacto connosco e esta foi uma semana extremamente positiva. Da parte de alguns visitantes da ilha, recebemos inúmeras congratulações acerca do nosso espaço e trabalho. Foi um início de semana positivo e motivante, que teve o seu culminar, na passada segunda, com a saída da nossa reportagem, no suplemento ‘Empresa Vista Por Dentro’, do Diário de Notícias da Madeira.

Foi um grande passo dado pelo nosso mentor, que resultou numa enorme visualização do nosso trabalho e afirmou, ainda mais, a nossa capacidade no mercado regional. Desta forma, deixamos o nosso prazeroso agradecimento à equipa do Diário de Notícias da Madeira por nos ter dado a oportunidade de levar o nosso nome mais além.

A par disto, recebemos algumas visitas que nos poderão estar a ajudar a preparar novos projectos, numa óptica de fazer crescer ainda mais o nome The Small House.

O culminar desta semana dá-se com mais um fim-de-semana de muita festa na nossa Ponta do Sol. Começou ontem a edição de 2018 do Festival Avesso, sendo que este teve como palco, no dia de ontem, e terá também, hoje, amanhã e na próxima semana, a sala de espectáculos do Centro Cultural John dos Passos. Teatro para todas as idades, num evento cultural que regressa após várias edições de muito sucesso, enaltecendo, uma vez mais, a capacidade cultural deste concelho.

Mas a festa não fica por aqui. Ainda hoje ocorrerá, na Estalagem da Ponta do Sol, o concerto da esplendorosa Sara Tavares, referente à temporada de 2018 dos Concertos L.

Escusado será dizer que a concentração principal dar-se-á no Centro Histórico da Ponta do Sol, por isso estaremos preparados para o/a receber da melhor forma.

Para mais sobre nós, já sabe, acompanhe o nosso Facebook e Instagram.