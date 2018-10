Santana está entre as sete regiões do país para escapadinhas de Outono

A Momondo.pt, motor de busca que pesquisa milhares de sites de agências de viagens e companhias aéreas, coloca a cidade de Santana, na ilha da Madeira, entre as sete regiões do país recomendadas para dar as boas-vindas ao Outono

A par do peso da Régua, no norte do país, Castelo Rodrigo, junto a Espanha, Dornes, Serra da Estrela, Castelo de Vide e Aljezur, a cidade nortenha madeirense é apontada como uma boa opção para um fim-de-semana diferente. Segundo a Momondo, Santana, com as suas casas triangulares de madeira e colmo, proporciona vistas incríveis sobre a costa atlântica e experiências locais muito especiais. O motor de busca sugere “visitas a reservas naturais, parques temáticos e monumentos”, bem como “percursos pedonais pela natureza selvagem da ilha”, e um olhar ao artesanato, a par de uma experiência nos cestos e na gastronomia regional. Para recarregar baterias, sugere uma estadia no ‘O Colmo’, uma das típicas casas de Santana.

Conheça as outras sugestões

Peso da Régua

No Norte do país, repleta de vinhas, quintas, casas senhoriais, palacetes, museus e miradouros, fica a pequena cidade de Peso da Régua. Com o rio Douro como pano de fundo, é detentora de um património rico e de paisagens de cortar a respiração, perfeitas para admirar no meio de um piquenique. Pode subir ao miradouro de São Leonardo de Galafura e maravilhar-se com uma vista desafogada da região, percorrer o rio num passeio de barco enquanto desfruta de um bom copo de vinho e explorar os monumentos dispersos pelo centro depois de se deliciar com a gastronomia típica da cidade. A Casa das Torres de Oliveira e o The Rooftop Suites são duas das opções de alojamento para mergulhar no espírito rural da região.

Castelo Rodrigo

Já muito perto da fronteira com Espanha, encontra-se Castelo Rodrigo, freguesia portuguesa que mantém, até aos dias de hoje, a arquitetura medieval. É impossível visitar a região sem imaginar que se está dentro de um filme da idade média, rodeado por igrejas, conventos, cisternas e muros de pedra, típicos do interior do país. É o destino ideal para quem procura uma viagem repleta de história e tradição. Se o objetivo é desligar do stress do dia-a-dia e da azáfama de uma grande cidade, pode optar pela Casa da Cisterna e ter uma experiência rural inesquecível.

Dornes

Localizada numa pequena península contornada pelo rio Zêzere, Dornes conquista pelo cenário deslumbrante, o ambiente sossegado e a gastronomia local à base de peixe. Apesar dos seus cerca de 22 km² de área e dos poucos habitantes, há muito para ver e fazer nesta vila. Experimente passear de canoa ou de gaivota pelo rio, caminhar por trilhos no meio da natureza e descobrir as lendas por detrás da origem de Dornes. Na Vila dos Castanheiros, um alojamento rural e familiar, dormirá pacificamente ao som das aves como música ambiente.

Serra da Estrela

A beleza da Serra da Estrela vai muito além da neve e dos desportos radicais, continuando a fazer as delícias de quem a visita numa altura mais amena, como o outono. É indicado levar sapatilhas e roupa confortável para poder desfrutar de todas as atividades que a região oferece, como passeios pedestres, de bicicleta ou a cavalo, observação de aves, banhos termais, entre outras, e deixar a dieta em casa para não se privar de experimentar os maravilhosos produtos serranos. Como locais a não perder, que proporcionam paisagens incríveis e distintas, destacam-se Loriga, Covão de Ametade, o Poço do Inferno e Piódão. Se for com a sua cara-metade, poderá alojar-se na Casa dos Navegantes, disfrutar de um ambiente romântico, ou pelo Inatel Manteigas, caso viaje com a sua família.

Castelo de Vide

Vila portuguesa no distrito de Portalegre, rodeada por 2,5 km de muralhas, Castelo de Vide está repleta de vestígios arqueológicos para uma verdadeira viagem até ao séc. XVI. Com diversas atrações no centro histórico, como o Castelo, fontes, museus, jardins, igrejas e a judiaria mais bem preservada do país, o ideal é estacionar o carro e fazer o percurso em bicicleta ou, idealmente, a pé. Não deixe de entrar num restaurante local e provar pratos “de comer e chorar por mais”, como a típica açorda ou as migas. Existem muitas opções de alojamento em Castelo de Vide mas, caso precise de sugestões, poderá ficar no Vila Maria ou no Hotel Sol e Serra.

Aljezur

Aljezur, no distrito de Faro, alia a natureza ao desporto para uma escapadela verdadeiramente radical. BTT, pesca, equitação e simples passeios a pé são algumas das atividades que o local oferece para desfrutar, de uma forma ativa e divertida, da beleza harmoniosa deste concelho algarvio. Se preferir ficar em terra firme e descobrir a vila tranquilamente, poderá visitar os diversos museus que se encontram no centro histórico e os destroços de um castelo mouro do séc. X. Para relaxar, poderá optar pelo alojamento Colina Calma Bed & Breakfast ou pelo Monte de Praias, ideais para quem viaja em família e com crianças.

E ainda que o Outono não convide a um mergulho, não deixe de conhecer as praias de Aljezur e de observar o bonito pôr-do-sol que se esconde entre a serra e o mar.