Sabia que no TERROIR Portugal pode provar o seu vinho antes de comprar?

O TERROIR Portugal tem conquistado o seu espaço junto do público por causa da sua qualidade, originalidade, atendimento e pelo facto de apresentar-se no mercado com produtos 100% portugueses. Contudo, há ainda uma particularidade que se destaca, o facto de poder provar o seu vinho antes de levar!

Com mais de 250 referências vínicas nacionais, rigorosamente escolhidas, entre brancos, tintos e espumantes, até de pequenos produtores, no nosso espaço tem ao seu dispor uma equipa que dá aconselhamento no que diz respeito, por exemplo, à combinação entre vinhos e gastronomia (Wine Pairing) e, caso não conheça o vinho em questão, pode prová-lo antes de levar. Complemente esses mesmos vinhos com as nossas tábuas take away, deliciosamente guarnecidas com queijos e charcutaria com DOP.

Esta semana usufrua de um desconto de 10% na compra de qualquer vinho da nossa garrafeira, na apresentação deste artigo.

Como sempre, aguardamos a sua visita!

Terroir Portugal

Galeria Comercial Jardins d’ Ajuda

Estrada Monumental, Lojas N e O, 9000-136 Funchal

291 753 184

Horário: De segunda a domingo, das 15h às 23h (sábados das 12h às 23h)

Facebook