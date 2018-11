Sabe tudo sobre tatuagens? Teste aqui os seus conhecimentos!

Muitas são as pessoas têm dúvidas em relação às tatuagens e muitas delas relacionadas com mitos que se criam à volta deste tema. Deixamos aqui algumas explicações relativas a questões que suscitam dúvidas para que possa seguir em frente com a sua ideia de fazer uma tatuagem. E, já sabe, procure um profissional, confie na Oscar Tattoo Arts!

- Fazer uma tatuagem é doloroso

O conceito de dor é relativo, por isso dependerá de cada pessoa. Existem pessoas mais resistentes à dor do que outras!

- Depois de fazer a tatuagem basta lavá-la de forma habitual

Não é verdade! Há cuidados especiais a ter depois de fazer uma tatuagem e que passam pela lavagem com sabonete antibacteriano, pomada cicatrizante e aplicação de filme plástico durante, pelo menos, três dias para que não fique exposta. Tudo isto é esclarecido pelo tatuador.

- Cremes hidratantes ajudam na recuperação

Verdade! Depois de fazer uma tatuagem é essencial uma boa cicatrização da pele, por isso os cremes hidratantes são uma óptima ajuda para esse processo. Contudo, é necessário um cuidado especial nos primeiros dias, para que não se aplique uma quantidade exagerada de creme.

- É desaconselhável fazer uma tatuagem durante a gravidez

Verdade! A tatuagem durante o período de gestação é desaconselhada, isto porque existe um risco, ainda que mínimo, que contrair uma infecção prejudicial para o bebé!

- Menores de idade não podem fazer tatuagens

Verdade! Em Portugal, menores de 18 anos não podem, por lei, dirigir-se a um estúdio de tatuagens e fazer uma, a menos que tenham uma autorização dos pais ou do seu tutor legal.

Visite-nos e, já sabe, a Oscar Tattoo Arts tem um novo espaço, no Entreposto da Cancela, que contempla também serviço de barbearia. Connosco estará entre profissionais de confiança!

Contactos:

Oscar Tattoo Arts

Entreposto da Cancela, loja 1

926 026 277

Horário: das 10h30 às 19 horas

Facebook