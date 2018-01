Ronaldo e Georgina de casamento marcado

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deverão oficializar a relação já no próximo Verão, segundo avança o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, o craque português, de 32 anos, já pediu a namorada, de 23, em casamento e o enlace deverá acontecer este verão.

As suspeitas de um pedido de casamento surgiram após o nascimento de Alana Martina, há um mês e meio, em que Georgina começou a ser vista com um anel, com uma pedra preciosa negra, no dedo anelar, e a jóia não tem passado despercebida.

“Não é surpresa para os amigos que o Cristiano se queira casar com a Gio. A relação está muito sólida”, revelou uma fonte ao Correio da Manhã.