Retrospectiva ao Verão no The Small House

Após a nossa abertura foi o nosso melhor Verão, até o momento. Estivemos no centro de inúmeras festas/eventos, que culminaram com as Festas do Concelho. No entanto, não ficamos por aqui e já nos estamos a preparar-nos para a época que aí vem, o Outono.

O nosso Verão foi sempre muito preenchido, começando com a nossa presença no Funchal Beer Fest – 2018, no Largo da Restauração. Após este evento, começámos a transmissão do Mundial 2018 que nos valeu, quase sempre, casa cheia. Temos sido ponto de paragem obrigatória para aqueles que visitam as nossas praias ou vêm aos Concertos L, na Estalagem da Ponta do Sol. Introduzimos o conceito The Small House Sessions, onde contamos com casa cheia, atingimos os 3000 seguidores no Facebook, estivemos no centro do evento de stand-up ‘Sexogenário’, de Carlos Areia, pelas mãos da Associação Avesso, estivemos no centro da Semana da Cultura Popular e Tradicional, acolhemos vários eventos musicais que decorreram no Centro Histórico da Ponta do Sol, introduzimos novas bebidas e as Mega Tábuas de Queijos e Enchidos e de Tostas Mistas, aprimorámos a nossa oferta em aperitivos e estivemos presentes, com um stand/barraca, nas Festas do Concelho. Foram inúmeros eventos/acções que nos trouxeram algo de muito bom, a sua visita.

Milhares de pessoas visitaram o nosso espaço, neste Verão, e queremos que assim se mantenha, na próxima estação, que começa amanhã.

Para isso, estamos a preparar novas entradas nos nossos menus, a aprimorar as bebidas e aperitivos da época, estaremos no centro de mais alguns eventos e podemos ter uma ou outra surpresa para os nossos visitantes.

Muda a estação, mas não mudam os ideais e a vontade de trazer o melhor até si.

Como tal, esperamos pode continuar a contar com a sua visita e preferência.

Para mais sobre nós, visite-nos e siga o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.