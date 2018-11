Reguilha Bar promete muita animação no Natal!

Vem aí o Natal, sinónimo de muita animação no Reguilha Bar! Apesar de ser uma época de família, tal não significa que não venha com os seus familiares e amigos divertir-se no nosso espaço, um spot realmente familiar, de ambiente agradável e descontraído!

Grandes épocas pedem grandes eventos, por isso esteja atento às nossas redes sociais, nomeadamente ao Facebook, porque em breve vamos lançar muitas novidades para a quadra natalícia!

Recordamos ainda que temos sempre ao seu dispor deliciosos petiscos nos vários dias da semana, como os deliciosos chicharros fritos às terças-feiras, as asinhas de frango às quartas-feiras e o entrecosto às quintas-feiras e, claro, o sushi logo a começar a semana, às segundas-feiras.

Visite-nos, como sempre aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook