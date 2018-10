Regra a não esquecer: uma boa tatuagem não é barata!

Quem não conhece o caso de alguém que, com a euforia de querer fazer uma tatuagem, dirigiu-se a um espaço que a fazia por um valor irrisório e, no fim, o resultado foi desastroso? Para não falar nas consequências em termos de saúde! Pois bem, é preciso ter atenção a esta regra de ouro: uma boa tatuagem nunca é barata e, caso seja, não será boa!

Há estudos que indicam que uma em cada dez pessoas se arrepende do passo que tomou, ou seja, da tatuagem que fez. Não faça parte destes estudos e procure um bom profissional na área e com provas dadas no mercado, como é o caso de Óscar Gonçalves. Caso não saiba, este profissional foi reconhecido, em 2013, pela True Artists - Association of Certified Tattoo Artists.

Antes de fazer uma tatuagem pense e aconselhe-se bem, escolha um sítio seguro e com credibilidade. Fale com o tatuador, explique bem aquilo que pretende, não entre em aventuras. Uma tatuagem é para a vida, por isso faça pelo melhor para não vir a arrepender-se!

Visite o nosso novo espaço, no Entreposto da Cancela, agora também com barbearia!

