Quer dar ‘uma reviravolta’ à sua casa? Conte connosco!

Está cansado (a) do mobiliário da sua casa? Já não gosta dos seus móveis da sala, dos sofás, até mesmo do quarto? Gostava realmente de dar uma reviravolta por completo no seu lar? Na Golden Design fazemos móveis e sofás à medida, tudo de acordo com o seu gosto. Só tem mesmo de escolher!

Situada na Ribeira Brava, a Golden Design é uma marca de mobiliário personalizado que obedece a um conceito moderno. A concepção e criação de móveis e sofás são adaptadas ao gosto de cada um dos nossos clientes, ou seja, a partir de peças originais e linhas inovadoras, criamos móveis especialmente pensados para si, para que tenha móveis únicos e adaptados ao seu espaço, à sua casa. Em todas as encomendas, a entrega e montagem são gratuitas!

Visite-nos no Sítio da Murteira, na Ribeira Brava, nas nossas instalações sediadas num edifício de três andares. Venha conhecer todas as soluções em espaços e ambientes criados especialmente para si e deixe-se surpreender!

Aproveite a nossa campanha, que está em vigor até 30 de Setembro: 20% de desconto em quadros, decoração, espelhos e carpetes. Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Golden Design

Edifício Noark, Sítio da Murteira - Ribeira Brava

9350-146 Ribeira Brava

291 957 308 / 916 412 786

www.goldendesign.pt

geral@goldendesign.pt

Horário: de segunda a sábado, das 9h às 20h (encerrado ao domingo)