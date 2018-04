Qual será o nome do filho de Kate e William?

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu hoje à luz ao terceiro filho do casal real britânico. Agora, as atenções estão viradas para o nome do rapaz, que ainda é uma incógnita.

Artur, Alberto, Frederico ou Jaime. São estes os possíveis nomes para o novo membro da família real britânica, que nasceu, pelas 11 horas, e que se junta a Charlotte e George.

Mas antes de qualquer nome próprio, a criança terá sempre o título de Sua Alteza Real ou Príncipe de Cambridge.

O menino é o terceiro filho dos duques de Cambridge e o quinto na linha de sucessão ao trono do Reino Unido depois do avó Carlos, do pai príncipe William, e dos dois irmãos.

A duquesa tinha sido admitida hoje de manhã no Hospital de St. Mary, em Londres, com sinais de “início de trabalho de parto”, tendo William assistido ao nascimento do filho, que pesa 3,8 quilos.

O palácio afirma que “a rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e membros das duas famílias foram informadas e estão encantadas com a notícia”.