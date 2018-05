Projecto Solar Keeper é apresentado pela primeira vez na Madeira, com a PlenoHotel

Neste evento serão apresentadas soluções dirigidas à informação pública e à sensibilização comportamental, no domínio da incidência das frequências de Ultra Violeta-B solares. No âmbito da excelência do serviço prestado pela Hotelaria de Luxo em Portugal e enquadrada em conceitos de responsabilidade social e ambiental, será efectuada a primeira apresentação pública do projecto “Solar Keeper by Solar Sense”, que se posiciona na inovação mundial como um projecto global de adaptação às alterações climáticas.

PROGRAMA

14:30 | RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS

15:00 | BOAS-VINDAS | CRISTINA PEDRA COSTA, PRESIDENTE ACIF

15:15|SESSÃO DE ABERTURA | HERBERTO JESUS | PRESIDENTE INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE DA MADEIRA

15:45|APRESENTAÇÃO SOLAR KEPPER BY SOLAR SENSE | VASCO MACHADO MONTEIRO CEO GROUNDLIGHT

| JOÃO KUCHEMBUCK BARBOSA CFO GROUNDLIGHT

16:30 PAINEL | O CONCEITO SOLAR KEEPER NA HOTELARIA - DOS MÉRITOS GLOBAIS À RETRIBUIÇÃ

 BRUNA ORNELAS DE GOUVEIA | VICE-PRESIDENTE INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE DA MADEIRA

 NINI ANDRADE SILVA |DESIGNER

 VITOR PRIOR |DIRETOR REGIONAL IPMA MADEIRA

17:30 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO | ROLAND BACHMEIER | PRESIDENTE DA MESA DE HOTELARIA DA ACIF

Para mais informações, entre em contacto connosco! Nós iremos surpreendê-lo!

Pode visitar-nos em https://shop.plenohotel.pt/ ou no Caminho das Virtudes nº43,

Conjunto Habitacional das Virtudes, Bloco II R/chão Loja A.

Lugares de estacionamentos nª 6, 7 e 8, no parque exterior.

Contactos:

Tlf 291759341

Tlm 965813477

geral@plenohotel.pt

www.plenohotel.pt

Facebook.com/PlenoHotel

https://shop.plenohotel.pt/