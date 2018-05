Procura um crossover confortável e a um bom preço? Leia este artigo!

NISSAN QASHQAI 1.6 DCI TEKNA PREMIUM 360

Características:

2012, 87208Kms, 1598cc, 5 portas, GASOLEO, 130 Cavalos, 1 registo, 17.980€

Observações:

VIATURA NACIONAL EM EXCELENTE ESTADO. VERSÃO 1.6 DCI DE 130 CV TECKNA PREMIUM. JANTES 18”. AR CONDICIONADO. GPS. CÂMERAS 360. UM PROPRIETÁRIO. REVISÃO GERAL EFETUADA. FACILIDADES DE PAGAMENTO SEM ENTRADA. COM GARANTIA. VALE A PENA VER.

Extras:

ABS; AirBag Condutor; AirBag Passageiro; AirBags Laterais; Ajustamento do Volante; Apoio de Braço; Ar Condicionado; Ar Condicionado Automático; Bancos Rebatíveis; Barras de Tejadilho; Bluetooth; Comandos Rádio no Volante; Computador de bordo; Cruise Control; Direcção Assistida; EDS - Bloq. Elec. Diferencial; Encostos de Cabeça Traseiros; ESP - Prog. Estab. Electrónica; Espelhos Eléctricos; Farois de Nevoeiro; Farois Reguláveis em Altura; Fecho Centralizado; Fecho Centralizado com comando; Imobil izador; Jantes de Liga Leve; Kit de Telefone Mãos Livres; Pintura Metalizada; Rádio; Rádio com CD; Retrovisores c/ Reg. Eléctrica; Sensor de Chuva; Sist. Controlo Tracção (TCS); Sistema de Parqueamento; Sistema Imobilizador; Vidros Eléctricos; Vid r os Eléctricos à Frente; Vidros Eléctricos Traseiros; Volante em Couro; Volante Multifunções; Volante Reg. em Profundidade; Volante Regulável Alt. + Prof.

RAMCAR AUTOMÓVEIS

Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, nº 93

9100-079 Gaula

Tlf: 291 633 111

Fax: 291 622 993

Tlm: 96 309 13 11 / 96 309 13 12

GPS:

- 32º40’17.5”N

- 16º48’17.4”W

Email: geral@ramcarautomoveis.com ou comercial@ramcarautomoveis.com

Site: http://www.ramcarautomoveis.com/