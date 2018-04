Procura um carro para dois?

SMART FORTWO 1.0 T BRABUS XCLUSIVE

Características:

2011, 45833Kms, 999cc, 2 portas, GASOLINA, 102 Cavalos, 1 registo, 11.250€

Observações:

VIATURA NACIONAL EM EXCELENTE ESTADO. VERSÃO BRABUS XCLUSIVE. 102 CV. DIRECÇÃO ASSISTIDA. GPS. AR CONDICIONADO. ESTOFOS EM PELE. RETROVISORES ELÉCTRICOS. MANUTENÇÃO REALIZADA. FACILIDADES DE PAGAMENTO SEM ENTRADA. COM GARANTIA. VALE A PENA VER.

Extras:

ABS; AirBag Condutor; AirBag Passageiro; AirBags Laterais; Ajustamento do Volante; Apoio de Braço; Ar Condicionado; Bancos Desportivos; Bancos Rebatíveis; Bluetooth; Computador de bordo; Cruise Control; Direcção Assistida; EDS - Bloq. Elec. Diferencial; Encostos de Cabeça Traseiros; ESP - Prog. Estab. Electrónica; Espelhos Eléctricos; Estofos em pele; Faróis de Nevoeiro; Faróis Reguláveis em Altura; Fecho Centralizado; Fecho Centralizado com comando; Full Extras; Imobilizador; Jantes de Liga Lev e; Kit de Telefone Mãos Livres; Pintura Metalizada; Rádio; Rádio com CD; Retrovisores c/ Reg. Eléctrica; Sensor de Chuva; Sist. Controlo Tracção (TCS); Sistema de Navegação; Sistema Imobilizador; Suspensão Desportiva; Vidros Eléctricos; Vidros Eléctricos à Frente; Volante em Couro; Volante Multifunções; Volante Reg. em Profundidade; Volante Regulável Alt. + Prof.

RAMCAR AUTOMÓVEIS

Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, nº 93

9100-079 Gaula

Tlf: 291 633 111

Fax: 291 622 993

Tlm: 96 309 13 11 / 96 309 13 12

GPS:

- 32º40’17.5”N

- 16º48’17.4”W

Email: geral@ramcarautomoveis.com ou comercial@ramcarautomoveis.com

Site: http://www.ramcarautomoveis.com/