Principal Bistrô: o ponto de encontro para os amantes de experiências gastronómicas!

No Principal Bistrô, os nossos clientes são presenteados com uma escolha de iguarias diversificada e cuidada, atendendo aos produtos sazonais e ao cuidado na confecção de cada elemento do nosso menu.

Agora também oferecemos escolha nos espaços, que incluem uma sala interior decorada a preceito e dois espaços exteriores. Discreto e relaxante, o nosso recanto no centro do Funchal será o ponto de encontro para os amantes de experiências gastronómicas.

E, já sabe, estamos na Rua da Praia à sua espera, com o sorriso e a eficiência já conhecida dos que nos visitam. Venha provar a nossa paixão pela Bistronomia.

Siga-nos:

Facebook

Instagram