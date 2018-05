Preserve a sua tatuagem, sempre!

As tatuagens são mesmo para sempre, mas por vezes vemos nos outros tatuagens cujas cores esmoreceram com o tempo... sabe por que tal acontece?

A exposição solar é um dos motivos, por isso proteja sempre a sua tatuagem do sol. Se os cuidados de cicatrização não forem os adequados, tal também pode acontecer. Outro dos motivos tem a ver com a escolha do seu tatuador. Opte por profissionais experientes porque, se a tatuagem não atingir a profundidade necessária na pele, é mais fácil a cor desaparecer.

Contudo, atenção, também há soluções! Durante os meses mais quentes, aplique protector solar nas tatuagens mais visíveis e hidrate o seu corpo ao longo do ano. Uma cicatrização correcta e completa é crucial para a longevidade de uma tatuagem. Nunca é demais frisar que no primeiro mês após a realização de uma tatuagem não pode apanhar sol, nem estar em contacto com água salgada, cloro das piscinas ou saunas.

Outra questão: mesmo que tenha todos os cuidados necessários, terá de fazer uma manutenção das suas tatuagens se quiser manter o seu aspecto inicial.

