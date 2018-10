Por que razão dá que falar o relógio milionário que Ronaldo usou na conferência de imprensa?

Na segunda-feira, a presença de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça-feira entre Manchester United e Juventus está a dar que falar por diversas razões, nem todas boas.

Em primeiro lugar, porque trata-se do regresso do craque madeirense a uma casa que bem conhece depois de passar seis temporadas ao serviço do clube inglês em Old Trafford.

Em segundo lugar, porque parece haver uma enorme vontade mediática de encontrar assuntos mais ‘vistosos’ e positivos para, talvez, procurar ultrapassar o polémico caso que envolve Ronaldo e a alegada violação da norte-americana Kathryn Mayorga.

E em terceiro lugar, porque realmente houve quem usasse do seu tempo a tentar saber quanto valia o relógio de Ronaldo: com 424 brilhantes brancos e vermelhos incrustados ao longo de toda a jóia, o acessório está avaliado, segundo a imprensa britânica, em dois milhões de euros.

Indo ao pormenor, trata-se de um modelo da Jacob & Co, da gama Caviar Torubillon.