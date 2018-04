Poncha na hora e de qualidade é a nossa especialidade!

É um apreciador exigente de uma boa poncha, principalmente quando as temperaturas começam a descer? Então venha à Poncha de São Vicente e conte com a melhor poncha, confeccionada com os melhores produtos!

Aqui trabalhamos para a satisfação total de quem nos visita para que o regresso seja em breve!

Na Poncha de São Vicente, por exemplo, as nikitas são cremosas, bem espessas e de sabor único. Tal como as ponchas, confeccionadas com fruta natural, são sempre feitas na hora, seja qual for a quantidade para que a satisfação do cliente seja total!

Venha até ao norte da ilha e testemunhe tudo o que aqui estamos a dizer. Com uma equipa profissional, atenciosa e simpática, desfrute de um local divertido, numa vila fantástica.

A Poncha de São Vicente está aberto de terça-feira a domingo, das 11h às 4h. Visite-nos!

• Seja responsável, beba com moderação.

