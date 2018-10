PhonePlace: Devo comprar um telemóvel seminovo?

Seminovo é um termo erradamente confundido com a ideia de ‘usado’, ou seja, alguém já usou, nunca mais voltará a ser o mesmo equipamento – engana-se. Adquirir um smartphone seminovo não tem de ser uma má experiência.

Antes de todo este processo, identifique um equipamento que satisfaça as suas necessidades, por outras palavras, que possua todas as características que procura. Comece então por fazer uma pesquisa de mercado e verifique o estado dos equipamentos: Um Samsung Galaxy S7 Edge muito usado poderá encontrar por 250 euros, enquanto que um seminovo (sem riscos visíveis) encontrará por 350 euros. Após, verifique a operadora do equipamento, se está bloqueado a uma rede ou se é desbloqueado a todas as redes – o lhe permite usar o equipamento com qualquer operadora no mundo.

Considere que ao adquirir um smartphone na PhonePlace poderá ser mais caro do que comprar a um particular, mas o risco que corre é menor. Você terá de decidir: correr um risco menor ou obter o melhor preço. Todos os smartphones passam por um rigoroso teste de avaliação a fim de aferir o seu estado e garantir a maior qualidade para o consumidor final.

No que toca a sustentabilidade, ao adquirir um smartphone seminovo está a poupar recursos ao nosso Planeta, pois permite o combate ao desperdício tecnológico e a diminuir os níveis de poluição electrónica.

Por que não considerar mudar de telemóvel já?

Não perca esta oportunidade e veja as promoções disponíveis em www.PhonePlace.Pt

www.facebook.com/phoneplacefx

www.instagram.com/phoneplace