No próximo sábado, dia 10 de Novembro, pelas 16h00, a FNAC Madeira é palco para mais um workshop de Fotografia com o conhecido fotógrafo Pedro Carvalho. Nesta sessão aberta ao público em geral, os apaixonados pela fotografia podem aprender a transformar as suas fotografias de telemóvel em autênticas obras de arte com as dicas deste especialista.