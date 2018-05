Paula e Manuel Fernandes casam pela Igreja

Vivem juntos há mais de 40 anos e estão casados há 25. Mas no passado sábado resolveram selar o matrimónio com cerimónia religiosa. O matrimónio decorreu capela de Nossa Senhora de Monserrate, no Jardim das Amoreiras.

Chinha Morna e João Carlos Abreu foram os padrinhos do casal, numa cerímónia em que participaram Rosy Eduardo, Sousa Cintra, Nelo Vingada, Rui Águas, Mico da Câmara Pereira II, Carlos Ventura Martins, Ana Paula Reis, Domingos Piedade, Vítor Nobre, FF Cristina Caras Lindas, entre outros.

A festa decorreu no restaurante ’O Madeirense’, que é propriedade do casal.

“Conheço o Manuel e a Paula há muitos anos e sei que são exemplo de como se vence na vida com muito trabalho, sempre com esperança no futuro. É gente assim que eu admiro. Desejo-lhes a felicidade igual há que hoje nos trouxeram com esta consagração do amor, agora perante Deus”, testemunhou Júlio Isidro, um dos convidados.