Pai Natal chega ao Forum Madeira!

No próximo dia 10 de Novembro chega o momento mais aguardado pelas crianças e famílias da Madeira: o regresso do Pai Natal! Para dar início às festividades natalícias no Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, o Pai Natal vai chegar ao centro muito bem acompanhado com a Mãe Natal, duendes e a mascote da Multi Portugal, o Gui, para que juntos possam presentear as crianças com a história deste ano do Livro do Gui.

Porque além de brincar importa sensibilizar os mais novos para a importância da fauna e flora e respeito pelo ambiente, este ano o Gui e amigos vão acampar e descobrir tudo o que acontece quando a natureza se torna a nossa casa. Uma lição que promete conquistar miúdos e graúdos, no Forum Madeira.

As animações começam as 10h30, mas, para ocupar o seu trono, o Pai Natal chega ao centro, pelas 12h, num desfile único até a sua casa, no Piso 0. Este será o momento ideal para cumprimentar o velhinho das barbas brancas e conhecer as actividades que estarão disponíveis até ao final de Dezembro no shopping: Escorrega com o Gui, numa gigante plataforma que percorre a entrada no Forum, o Mini Comboio, junto à casa do Pai Natal, e ainda a acção de Realidade Virtual da Lim9, onde os mais novos vão conhecer a história de uma fada que perdeu as asas na floresta e que pede ajuda às crianças para encontrá-las.

Nesta época natalícia, espera-se muita animação, diversão e actividades para toda a família!

O momento é seu. Viva-o.