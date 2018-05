Os petiscos perfeitos estão no Regiões House!

Coleccione momentos perfeitos num espaço onde encontra os petiscos mais saborosos e... perfeitos! No Wine Bar/Restaurante Regiões House pode desfrutar de uma deliciosa e bem recheada tábua de queijos e enchidos, de umas originais bruschettas ou de uma alheira como deve ser! Tudo isto, acompanhado por um vinho da nossa excelente garrafeira, fará a diferença!

De certeza que já sabe que pode encomendar as nossas fantásticas tábuas de queijos e enchidos e levar para casa e que, aquando da encomenda da tábua, a compra do vinho a levar fica a um preço mais simpático, certo? Então, o que talvez ainda não sabe é que, para seu maior conforto, pode reservar mesa para o almoço no Wine Bar/Restaurante Regiões House!

Com uma ementa do dia bem diferente dos tradicionais restaurantes, este espaço oferece uma variedade de pratos não muito comuns, mas deliciosos, de uma gastronomia cuidada e saborosa! Dê um toque de qualidade ao seu almoço no dia-a-dia! Opções acertadas são ainda os nossos hambúrgueres confeccionados com carne dos Açores ou as nossas saladas, e wrapps, sempre tão originais e frescos.

Pela centralidade, uma vez que se situa na Rua Direita, nº 23, é ainda uma excelente opção para quem se encontra a gozar o dia na cidade ou simplesmente para uma pausa no trabalho, dispondo também de uma esplanada confortável, aquecida e propícia ao convívio. Só bons motivos para fazer-nos uma visita!

O Regiões House está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/