Os melhores vinhos e iguarias nacionais esperam por si no TERROIR Portugal!

O TERROIR Portugal tem conquistado o público pela sua originalidade, qualidade e portugalidade, sendo, de facto, uma loja 100% portuguesa em tudo o que tem para oferecer. Com mais de 250 referências vínicas nacionais, rigorosamente escolhidas, entre brancos, tintos e espumantes, aqui também encontra deliciosas iguarias do nosso país, como as conservas, que podem ser degustadas como tapas, os queijos e charcutaria com DOP.

No TERROIR Portugal pode degustar um bom vinho acompanhado de deliciosas tapas, um conceito que encaixa perfeitamente para um final de tarde, mas também pode adquiri-lo e levá-lo para casa, se necessário, com uma devida e profissional sugestão de harmonização. Para além disso, neste espaço há uma extensa selecção de vinhos a copo, uma grande vantagem para o cliente: antes de decidir o que pretende levar consigo, pode experimentar antes, bem instalado na nossa acolhedora loja!

E já provou as nossas tábuas de queijos e enchidos? Como verdadeira casa portuguesa que somos, no TERROIR Portugal as nossas tábuas são recheadas de qualidade e sabores verdadeiramente únicos, intensos e nacionais! Destaque para a nossa Queijaria com DOP, com mais de oito variedades, incluindo os deliciosos queijos Serpas Envelhecidos, exclusivos do TERROIR Portugal. Em relação aos nossos enchidos, apresentamos Charcutaria com DOP, com mais de 15 variedades de charcutaria de porco preto e porco branco.

As nossas tábuas são ainda enriquecidas com compotas (por exemplo, compotas produzidas no Porto Santo, com destaque para a geleia de vinho do Porto Santo), bem como com mostardas clássicas, cornichões, tomate cereja, entre outros sabores que engrandecem as nossas tábuas de queijos e enchidos. Já agora, outra curiosidade: o pão que as acompanha é seleccionado (pão rústico de dois cereais) e preparado diariamente, de forma a garantir a textura certa para acompanhar os nossos queijos.

Por todos estes deliciosos motivos, aguardamos a sua visita!

TERROIR Portugal

Galeria Comercial Jardins d’ Ajuda

Estrada Monumental, Lojas N e O, 9000-136 Funchal

291 753 184

Horário: De segunda a domingo, das 15h às 23h (sábados das 12h às 23h)

Facebook