Oportunidades CARXOP: Espreite aqui!

Fundada em 2004, a CARXOP tem ao seu dispor dois pontos de venda de carros novos ou usados.

Neste momento, esta empresa conta com uma equipa de vendas e mecânicos com várias formações e experiência, bem como com colaboradores no serviço pós-venda para atingir um dos objectivos primordiais, a total satisfação dos clientes!

Destaques da semana:

Foto 1: Dacia Logan 1.5dci, 7Lugares, ano 2008: €9500

Foto 2: Opel Astra 1.8i, descapotável, 2007: preço sob consulta

Foto 3: Toyota Corola, ano 98, 1.3: €2950

Foto 4: Toyota Yaris d4d, 2006: €9500

Contactos:

Stand I: Rampa Santa Rita (junto à Igreja): 291609169/966421917

Stand II: Travessa do Tanque nº 55 (Junto à Madeira Shopping): 291635612/927424887

Mail: carxop@hotmail.com

Internet: www.carxop.com

Facebook: Carxop - comércio de automóveis