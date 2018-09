O Verão vai embora, mas vem aí a melhor altura para tatuar!

O Verão está a despedir-se, as temperaturas vão baixar e, para quem não sabe viver longe do sol, essa é a melhor época do ano para se fazer uma tatuagem, visto que este procedimento implica passar pelo menos um mês longe da exposição solar. Assim não há a tentação de querer mostrar depressa a tatuagem na praia e sofrer as consequências da pressa!

Contudo, os cuidados especiais não podem ser esquecidos, mesmo quando está mais frio. Usar muita roupa na área da tatuagem dificulta a cicatrização. Aconselhamos, por isso, que aproveite enquanto o Outono não acaba.

Em qualquer época do ano, é preciso pensar muito bem antes de se fazer uma tatuagem. É importante conhecer bem o tatuador e as condições de higiene do estúdio em que pretende fazê-la. Por isso mesmo é que aconselhamos o Oscar Tattoo Arts. Com um vasto currículo nesta área, Óscar Gonçalves irá aconselhá-lo e ajudá-lo antes e depois de fazer a sua tatuagem. Prefira o melhor, confie num profissional e visite o nosso novo espaço, no Entreposto da Cancela, agora também com barbearia!

Visite-nos!

Contactos:

Oscar Tattoo Arts

Entreposto da Cancela, loja 1

926 026 277

Horário: das 10h30 às 19 horas

Facebook