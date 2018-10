O The Small House tem o melhor para si neste mês de Outubro

Já estamos em Outubro, o Outono também já chegou, mas o tempo quente continua pela Ponta do Sol, com tardes extremamente convidativas a uma visita à nossa vila e às nossas praias.

Depois de Agosto e Setembro terem sido considerados os meses com as temperaturas médias mais altas até agora registadas, parece que o mês de Outubro mantém a mesma sequência e, apesar de já estarmos no Outono, o calor não arreda pé. Por isso, mantemos a nossa linha de bebidas frescas e refrescantes sempre à mão. Para isso, temos as melhores cervejas, os cocktails e Gins mais deliciosos e requintados, preparados com os ingredientes mais frescos e sempre com toque de Verão.

O ambiente na nossa esplanada é deveras acolhedor e continuamos a ter casa bem composta, todos os dias, especialmente durante a tarde, com a visita dos inúmeros banhistas que ainda enchem a praia da nossa vila, ou à noite, com a visita daqueles que não querem perder a oportunidade de desfrutar de um momento de qualidade num espaço agradável e com uma noite bem amena.

Mas nem tudo fica por aqui e voltamos a ter mais um fim-de-semana repleto de animação na nossa vila. Ontem, hoje e amanhã estivemos, estamos e estaremos com a 2ª parte da edição de 2018 do Festival Avesso. A par disto, hoje decorrerá o último concerto da temporada de 2018, dos Concertos L, com Joyce Cândido, na Estalagem da Ponta do Sol.

A animação começará antes e terminará, depois dos eventos, como já vem sendo habitual, no Centro Histórico da Ponta do Sol, por isso contamos com a sua visita para mais um fim de semana de muita animação.

