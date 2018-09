O tempo mais fresco pede uma poncha!

O Verão está quase a dizer adeus, mas o tempo mais fresco também traz coisas boas... ou já não começa a ter saudades dos convívios nos dias mais cinzentos, acompanhados com uma poncha da Taberna da Poncha?

O nosso espaço é, de facto, um local de convívio, de conversas, gargalhadas e de descontração. Reúna a sua família e amigos e comece a ‘preparar-se’ para o espírito do Outono!

A Taberna da Poncha é muito conhecida pela Poncha à Pescador, preparada com açúcar, casca de limão bem batidos com o tradicional pau da poncha, aos quais depois se adiciona o sumo de limão e a aguardente, mas também pela poncha que é feita com aguardente de cana, mel de abelhas e sumo de laranja e/ou limão. Contudo, aqui também fazemos duas outras variedades que sabem muito bem fresquinhas, cheias de gelo, para estes dias de maior calor: as ponchas de tangerina e de maracujá.

No nosso espaço usamos apenas polpa de fruta natural. E como fazemos isso? Na altura desses frutos, congelamos o máximo possível para que possamos ter um stock à medida dos nossos pedidos! Estas duas variedades são também feitas com aguardente.

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312



